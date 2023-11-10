Підласа: Ми сподіваємося, що дефіцит бюджету України зможуть покрити країни ЄС і США

Україна має намір покрити дефіцит держбюджету завдяки допомозі іноземних партнерів.

Про це повідомила голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа в етері телемарафону Єдині новини.

За її словами, всі доходи, всі надходження внутрішні – податки, митні платежі, відрахування від держкомпаній, приватизація тощо – спрямовуються на потреби оборони, тому що міжнародні партнери не дозволяють Україні за їхні гроші фінансувати, наприклад, зарплати військовим чи закупівлю військової техніки.

«Решта видатків, традиційних для держбюджету – виплата пенсій, зарплат лікарям і вчителям, держвідновлення, підтримка бізнесу – потрапляють в площину дефіциту. Якщо уряд не домовиться про те, щоб його покрити, з різними партнерами, то ми повинні будемо скорочувати щось з цих видатків», – розповіла Підласа.

Оскільки пенсії і зарплати в бюджетній сфері є захищеними статтями видатків, постраждає гуманітарна сфера. Наприклад, недостатньо буде друкуватись підручників чи закуповуватиметься менше обладнання в лікарнях.

Наразі уряд докладає зусиль, щоб зменшити нестачу. Так, держбюджет ухвалили раніше, щоб Мінфін міг уже домовлятися з країнами про надання допомоги.

Глава Комітету ВР додала, що наразі є підтверджене фінансування від МВФ. Якщо Україна продовжуватиме виконувати вимоги, які ставить фонд, то в 2024 році отримає 5 млрд 400 млн доларів.

Окрім того, є підтвердження від урядів Японії і Канади, що вони разом нададуть майже 3 млрд доларів.

Україна сподівається, що ще 29 млрд доларів дефіциту зможуть покрити країни ЄС і США.