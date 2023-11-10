Оприлюднено оновлений список найбагатших людей України

В Україні залишилось лише двоє доларових мільярдерів - олігархи Рінат Ахметов і Віктор Пінчук.
Список найбагатших людей в країні опублікували НВ.
"Двоє мільярдерів - такого не було щонайменше з 2006 року", - пишуть.
На першому місці - Ахметов (СКМ) зі статками $6,59 млрд - порівняно з 2022 роком вони впали на 43%.
Другу сходинку у рейтингу посідає Пінчук (EastOne) зі статками в $1,72 млрд - знизились порівняно з попереднім роком на 34%.
Третю сходинку посіли народний депутат Петро Порошенко і його син Олексій (Roshen) з $954 млн (-37%).
Також до п'ятірки найбагатших увійшли:
Галина та Олександр Гереги (Епіцентр-К) - $907 млн (-38%);
Влад Яценко (Revolut) - $894 млн (-30%).
Колишній нардеп Вадим Новинський посів восьме місце. Його статки оцінили у $852 млн.
Олігарх Ігор Коломойський збіднів на 55% і за даними ЗМІ має активів на $632 млн.
Замикає десятку Андрій Веревський (Kernel) зі статками у $567 млн.
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