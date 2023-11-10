Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Бізнес

RSS

Оприлюднено оновлений список найбагатших людей України

198

В Україні залишилось лише двоє доларових мільярдерів - олігархи Рінат Ахметов і Віктор Пінчук.

Список найбагатших людей в країні опублікували НВ.

"Двоє мільярдерів - такого не було щонайменше з 2006 року", - пишуть.

На першому місці - Ахметов (СКМ) зі статками $6,59 млрд - порівняно з 2022 роком вони впали на 43%.

Другу сходинку у рейтингу посідає Пінчук (EastOne) зі статками в $1,72 млрд - знизились порівняно з попереднім роком на 34%.

Третю сходинку посіли народний депутат Петро Порошенко і його син Олексій (Roshen) з $954 млн (-37%).

Також до п'ятірки найбагатших увійшли:

Галина та Олександр Гереги (Епіцентр-К) - $907 млн (-38%);

Влад Яценко (Revolut) - $894 млн (-30%).

Колишній нардеп Вадим Новинський посів восьме місце. Його статки оцінили у $852 млн.

Олігарх Ігор Коломойський збіднів на 55% і за даними ЗМІ має активів на $632 млн.

Замикає десятку Андрій Веревський (Kernel) зі статками у $567 млн.

Ахметов, Пінчук
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Пятница, 10 ноября 2023
Четверг, 9 ноября 2023
Среда, 8 ноября 2023
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023