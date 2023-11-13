Президентка Грузії: Ми вступимо в Євросоюз одночасно з Україною і Молдовою

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі вважає, що її країна вступить в Євросоюз одночасно з Україною і Молдовою, хоча поки що вона ще відстає в плані євроінтеграції. Про це вона сказала в інтерв'ю французькому телеканалу LCI.
Голова Європейської Ради Шарль Мішель на початку жовтня припустив, що Україна може приєднатися до Європейського Союзу у 2030 році, якщо будуть виконані всі необхідні умови.
Ведучий LCI припустив, що для Грузії вступ може бути ще дальшою перспективою, на що Зурабішвілі відповіла:
"Ні, я думаю, що це відбудеться одночасно. Станеться це в 2030, 2031 чи 2029 році – я не знаю, але цей горизонт буде наступним "великим вибухом", як кажуть, наступні учасники увійдуть приблизно разом. Ми тріо, Молдова, Україна і Грузія, і це тріо створено разом з нами", – сказала вона.
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