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Фінляндія обіцяє презентувати план відбудови України до кінця поточного року

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Першу частину плану щодо відбудови України після війни Фінляндія презентує уже до кінця цього року.

Як пише Слово і діло, про це в інтерв’ю Укрінформу розповів міністр зовнішньої торгівлі і розвитку Фінляндії Вілле Тавіо.

За його словами, Україна може розраховувати на підтримку Фінляндії в майбутньому для подолання наслідків російської агресії. Зокрема, країна розробляє національний план з відбудови у співпраці з приватним сектором.

«Перша частина плану буде опублікована до кінця цього року. Він буде зосереджений на тому, як фінський приватний сектор може брати участь у відновленні України. Невдовзі після цього буде підготовлено другу частину. Вона розглядатиме фінську підтримку для України у ширшому контексті, включаючи співпрацю щодо розвитку України», – зазначив Тавіо

Міністр підкреслив, що фінські компанії мають значний досвід, необхідний для того, щоб зробити свій внесок у відбудову України.

«Ми можемо брати участь, наприклад, в енергоефективному та екологічно чистому будівництві, енергетичному секторі, переході до відновлювальних джерел енергії, управлінні водними ресурсами та відходами, у сферах телекомунікацій, освіти та верховенства права. Я вважаю, що це ті сфери, які дуже добре відповідають поточним потребам в Україні», – додав він.

Тавіо
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