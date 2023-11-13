Фінляндія обіцяє презентувати план відбудови України до кінця поточного року

Першу частину плану щодо відбудови України після війни Фінляндія презентує уже до кінця цього року.
Як пише Слово і діло, про це в інтерв’ю Укрінформу розповів міністр зовнішньої торгівлі і розвитку Фінляндії Вілле Тавіо.
За його словами, Україна може розраховувати на підтримку Фінляндії в майбутньому для подолання наслідків російської агресії. Зокрема, країна розробляє національний план з відбудови у співпраці з приватним сектором.
«Перша частина плану буде опублікована до кінця цього року. Він буде зосереджений на тому, як фінський приватний сектор може брати участь у відновленні України. Невдовзі після цього буде підготовлено другу частину. Вона розглядатиме фінську підтримку для України у ширшому контексті, включаючи співпрацю щодо розвитку України», – зазначив Тавіо
Міністр підкреслив, що фінські компанії мають значний досвід, необхідний для того, щоб зробити свій внесок у відбудову України.
«Ми можемо брати участь, наприклад, в енергоефективному та екологічно чистому будівництві, енергетичному секторі, переході до відновлювальних джерел енергії, управлінні водними ресурсами та відходами, у сферах телекомунікацій, освіти та верховенства права. Я вважаю, що це ті сфери, які дуже добре відповідають поточним потребам в Україні», – додав він.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023