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В Україні ускладнилася ситуація з роботою в ІТ-сфері

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На другому році повномасштабної війни в Україні ситуація з роботою в ІТ ускладнилася.

У вересні-жовтні 2023 року редакція DOU провела дослідження, щоб з’ясувати, як за пів року змінилася ситуація на ІТ-ринку праці. Результати опитування показали, що за останні 12 місяців 25% айтівців звільнили чи не продовжили контракт. Пів року тому таких було лише 16%.

Ще 16% фахівців пішли з роботи чи проєкту за власною ініціативою, а 8% фахівців роботодавці відправляли на бенч чи в неоплачувану відпустку. Загалом 47% айтівців пішли з роботи чи проєкту протягом останнього року.

Під скорочення потрапляють як досвідчені айтівці, так і ті, хто лише недавно почав працювати в індустрії. За остан пів року найчастіше звільняли розробників (26%), QA (30%) і дизайнерів (28%).

На бенч чи в неоплачувані відпустки частіше за інших відправляють технічних фахівців — DevOps / SRE, QA і Data Scientist /Data Engineer (по 10%), розробників (9%).

42% фахівців бояться втратити роботу, а серед спеціалістів з досвідом роботи менш як три роки - 49%. IT-фахівці, які більше п'яти років мають досвід роботи, впевненіші у своєму робочому місці. Однак серед них 38% хвилюються через можливу втрату роботи.

Фахівці, які недавно почали працювати в компанії, частіше хвилюються за своє місце, ніж колеги, які працюють в одній компанії довше.

Переживання також торкнулися досвідчених спеціалістів, які нещодавно змінили роботу. Так, серед айтівців з досвідом понад п’ять років, бояться втратити місце 41% тих, хто прийшов у компанію менше як два роки тому, проти 34% серед тих, хто працює довше.

52% опитаних айтівців відповіли, що шукали роботу протягом останніх 12 місяців. У лютому 2023 року таких було 43%. Число тих, хто шукав нову роботу, однаково зросло в Україні і за кордоном.

Протягом останнього року 64% шукачів знайшли роботу. Фахівці, які перебувають в Україні, найчастіше знаходять місце в українських ІТ-компаніях (80% тих, хто знайшов роботу протягом останнього року).

Спеціалісти, які виїхали з України, стали частіше працевлаштовуватись у закордонних компаніях: у лютому 60% нових наймів серед них були в закордонних компаніях, а сьогодні вже 69%.

В опитуванні приймали участь 4485 респондентів усіх тайтлів і спеціалізацій і 756 фахівців, які шукають першу роботу в ІТ.

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