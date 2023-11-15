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Держдеп: Британія та США ввели санкції проти ХАМАСу

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США спільно з Великобританією ввели санкції проти ХАМАСу.

Про це йдеться на сайті американського Державного департаменту.

Зокрема, Держдеп вніс до списку Акрама аль-Аджурі - лідера Палестинського ісламського джихаду (PIJ), яке базується в Сирії.

Міністерство фінансів США додало до переліку сім фізичних осіб та дві організації, які надавали підтримку Хамасу або PIJ чи діяли від їхнього імені.

"Ми робимо ці дії в координації зі Сполученим Королівством, щоб захистити міжнародну фінансову систему від зловживань з боку ХАМАСу та його пособників. Ми продовжимо працювати з нашими партнерами та союзниками, щоб зруйнувати канали фінансування тероризму ХАМАСу", - йдеться в заяві Держдепу США.

США, ХАМАС, Британія
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