Гроссі закликає окупантів надати експертам МАГАТЕ можливість спостерігати за протиаварійними навчаннями на ЗАЕС

Міжнародне агентство з ядерної енергії закликало російську окупаційну адміністрацію на Запорізькій АЕС надати присутнім на станції експертам агентства можливість спостерігати за запланованими протиаварійними навчаннями. Про це йдеться у заяві гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі.
«Команда МАГАТЕ на станції дізналася, що протиаварійні навчання на ЗАЕС планується провести пізніше в листопаді. Останні великі навчання на ЗАЕС проводилися в листопаді 2021 року, до початку конфлікту. З того часу відбулася безпрецедентна зміна чисельності персоналу ЗАЕС, що може перешкоджати здатності станції ефективно реагувати на аварійні ситуації. Агентство наголошує на необхідності дозволити команді ISAMZ спостерігати за майбутніми навчаннями», – йдеться у заяві.
У МАГАТЕ занепокоєнні тим, що деякі роботи з технічного обслуговування систем безпеки реакторних установок могли бути виконані не повністю.
«Це стало очевидним у липні й серпні після того, як блок №4 був переведений на «гарячу» зупинку після проведення технічного обслуговування систем безпеки. Однак після того, як у серпні 4-й енергоблок повернули на «холодну» зупинку через витік води в одному з парогенераторів, також знадобилося додаткове технічне обслуговування для очищення теплообмінників систем безпеки енергоблока», – йдеться у заяві.
В агентстві наголосили, що експертам ISAMZ «потрібен доступ до всіх шести машинних залів для оцінки безпеки». Раніше окупанти вже не дозволяли їм відвідати частину машинного залу енергоблока №1.
Минулого тижня російська окупаційна адміністрація ЗАЕС проінформувала МАГАТЕ про те, що Ростехнагляд «встановлює більш постійну присутність на ЗАЕС з прибуттям на майданчик керівника інспекцій з ядерної та радіаційної безпеки ЗАЕС» з метою забезпечити постійний нагляд за АЕС.
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