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Боррель: ЄС узгодив нові санкції проти рф

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Топ-дипломат Європейського Союзу Жозеп Боррель у середу представив державам-членам ЄС пропозицію щодо дванадцятого пакета санкцій проти росії. Станом на вечір середи відомо, що ЄС узгодив нові санкції проти рф, повідомляє LB.ua з посиланням на "УП".

Пропозиція передбачає запровадження санкцій проти понад ще 120 фізичних та юридичних осіб за їхню роль у підриві суверенітету та територіальної цілісності України. Йдеться про представників військового, оборонного та ІТ-секторів рф, а також "інших важливих економічних операторів".

Також, серед іншого згадується необхідність покарання причетних до псевдовиборів на тимчасово окупованих росією територіях України, відповідальних за примусове "перевиховання" українських дітей, а також причетних до поширення дезінформації та пропаганди рф.

Крім того, ЄС пропонує запровадити нові заборони на імпорт та експорт, а також заходи, спрямовані на посилення стелі ціни на нафту, щодо російських діамантів та боротьби з обходом санкцій ЄС.

Боррель
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