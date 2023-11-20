Словаччина виступає проти внесення до санкцій проти рф ядерне паливо

Словаччина не підтримує включення ядерного палива в 12-й пакет санкцій Європейського Союзу проти росії.

Про це заявив міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар, передає TASR.

"Червона лінія для нас полягає в тому, що санкції не повинні включати ядерне паливо, тому що [словацькі] атомні електростанції ще не були достатньо трансформовані, щоб мати можливість працювати на альтернативному паливі (тобто на паливі не з росії, – TASR)", – висловився чиновник.

За його словами, ЄС чітко прислухався до Словаччини в цьому питанні.

При цьому Бланар сказав, що росію не зупинила політика санкцій, й обмеження більше вплинули на бізнес у Євросоюзі, зокрема на словацький.

Також він розповів, що словацька правляча партія Smer підтримує фінансову допомогу Україні, але за певних умов: підтримка має спрямовуватися на те, на що вона призначена, і гроші не повинні зникати.