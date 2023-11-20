Ігнат: Україна, ймовірно, має перевагу у дронах перед росією

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що Україна, ймовірно, має перевагу у дронах перед росією. Саме доступ до західних технологій дозволяє нарощувати кількість ударних дронів.
Про це він повідомив в ефірі національного телемарафону.
"Ми, можливо, навіть у кращій позиції, ніж та сама росія, бо маємо доступ до західних технологій. Саме підтримка Заходу дозволяє Україні нарощувати кількість ударних дронів", – заявив Ігнат.
За інформацією Ігната у росії вичерпуються запаси ракет, тож осонвний акцент під час атак на Україну ворог ставитиме на безпілотниках. Також, велика кількість ударних безпілотників дозволить посилити удари по території росії.
Нагадаємо, Укроборонпром заявив, що до кінця поточного року забезпечить Сили оборони сотнями нових безпілотників.
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