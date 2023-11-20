Ексдиректор ЦРУ: Закінчення війни в Україні залежатиме від поставок зброї

Закінчення війни в Україні залежатиме від поставок зброї. Зокрема, від того, чи отримає Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний озброєння, яке він просить у партнерів.

Про це заявив колишній директор Центрального розвідувального управління США генерал Девід Петреус на заході AtlanticCouncil, зазначивши при цьому, що реакція США на повномасштабне вторгнення росії в Україну була "досить вражаючою", хоча деякі рішення Вашингтон міг би ухвалювати швидше.

"Реакція Заходу дійсно дуже істотна, я вважаю, мабуть, набагато істотніша, ніж вважав Володимир Путін. І це урок, тому що ми, ймовірно, діяли в минулому так, що змусили його повірити, що, можливо, ми не відповімо так вагомо, як ми це зробили", - сказав Петреус.

Генерал заявив, що не буде прогнозувати, як закінчиться війна.