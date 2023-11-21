Макрон закликав Китай підтримувати діалог із Києвом

Президент Франції Емманюель Макрон і глава Китаю Сі Цзіньпін у телефонній розмові обговорили війну росії проти України та бойові дії на Близькому Сході. Про це йдеться у пресрелізі Єлисейського палацу та в матеріалі від агентства Reuters.
У заяві зазначається, що Макрон "наголосив на незмінній підтримці" України Францією та закликав китайську владу "підтримувати діалог" із Києвом.
"Президент Республіки заявив про незмінну підтримку Францією України, яка протистоїть агресивній війні з боку росії, а також висловив глибоке занепокоєння у зв'язку з повідомленнями про військову співпрацю між росією та Північною Кореєю", – йдеться у повідомленні.
Президент Франції також поінформував Сі про мобілізацію зусиль для надання гуманітарної допомоги цивільному населенню сектора Гази.
За інформацією агентства Reuters, глава Китаю також заявив, що країна готова сприяти позитивному розвитку відносин між КНР та ЄС, оскільки зв'язки були напруженими через низку питань, починаючи від прагнення ЄС зменшити залежність ланцюга постачання від Китаю і закінчуючи війною в Україні.
"Китай і Європейський союз повинні залишатися партнерами для взаємовигідного співробітництва", – сказав він.
Також, за інформацією видання, Китай хоче, щоб більше французьких компаній інвестували в країну, і сподівається, що Франція забезпечить справедливе бізнес-середовище для китайських фірм.
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