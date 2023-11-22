Рада прийняла закон про додаткове тимчасове оподаткування банків

Верховна Рада прийняла закон, що запроваджує додаткове тимчасове оподаткування банків, зокрема за ставкою 50% за поточний рік. За відповідний законопроект №9656-д в другому читанні та в цілому проголосувало 229 депутатів.

Жоден депутат не проголосував проти, однак 26 утрималися (зокрема, всі - у фракціях "Європейська солідарність" та "Батьківщина", які не дали жодного голосу "за"). Ще 75 нардепів з тих, що зареєструвалися на засіданні, голосування проігнорували.

Як зазначив у Telegram-каналі перший заступник голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк ("Голос"), фінальний текст документу було змінено.

Зроблено це було, за його словами, за наполяганням Міжнародного валютного фонду, Міністерства фінансів та Національного банку України: норма про додаткове оподаткування банків має бути в оновленому меморандумі між Україною та МВФ, який очікується в середині грудня.

Новий закон встановлює, що для банків ставка податку на прибуток підприємств за 2023 звітний рік становитиме 50%. Окремо прописано, що нарахування та сплата податку за попередні квартали цього року за ставкою, що діяла раніше, порушенням правил нарахування не вважатиметься.

В наступні ж роки (з 2024) діятиме ставка у 25%. Як вказав Железняк, за розрахунками Мінфіну, нововведення принесе тільки за 2023 рік 24-25 мільярдів гривень, а в наступні роки - по 6-7 мільярдів на рік.

Зазначимо, що версія законопроекту до першого читання передбачала, що банки застосовуватимуть ставку податку на прибуток підприємств у розмірі 36% і лише у 2024 та 2025 роках.

Крім того, Рада 271 голосом прийняла в цілому проект закону №9307 про врегулювання питань розмитнення товарів, які конфісковані Нацагентством з виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від злочинів (АРМА), в режимі транзиту.

"В цих в законопроектах прийнято правки про продовження на наступний рік звільнення від оподаткування ввізним митом та ПДВ операцій з ввезення на митну територію України БПЛА, оптичних та коліматорних прицілів, прицілів нічного бачення, тепловізійних біноклів, монокулярів та приладів нічого бачення. Це було в законі №9656-д та №9307", - вказав Железняк, що є також соавтором останнього.