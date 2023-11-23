ЦПД: російська пропаганда поширює фейк, що бійці "Кракену" їдуть ловити і катувати угорців

Пропаганда держави-агресора поширила фейк, що нібито бійців спецпідрозділу "Кракен" відправлять посилювати мобілізацію у Закарпатській області, особливо угорців. Про це сказано у повідомленні Центру протидії дезінформації (ЦПД).
У ЦПД зазначили, що російська пропаганда оприлюднила начебто скриншоти листування двох бійців "Кракену", де обговорюються відловлювання та тортури в ході посилення мобілізації на Закарпатті. Фейкороби держави-агресора написали, що особливу увагу приділять угорцям.
Верифікувавши інформацію в Головного управління розвідки України, Центр повідомляє, що поширювана новина – це фейк російської пропаганди, мета якого дискредитувати спецпідрозділ "Кракен" і розпалити національну ворожнечу. Наразі бійці спецпідрозділу "Кракен" знаходяться у зоні бойових дій, де виконують поставлені вищим військово-політичним керівництвом країни завдання, які сприяють звільненню українських територій від російської навали", - сказано у заяві ЦПД.
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