Google отримала штраф за відмову видаляти "заборонену в рф інформацію"

таганський суд москви вважає компанію Google "винною в адміністративному правопорушенні": за відмову видалити правдиві факти про війну росії проти Україні. Google LLC присудили адміністративний штраф у розмірі чотирьох мільйонів рублів.

Претензії роскомнагляду до Google пов'язані із відмовою компанії видаляти "заборонену в рф інформацію", зокрема, на YouTube.

Протягом останніх років найбільші інтернет-сервіси – Google, Telegram, Facebook, Twitter, TikTok, Wikimedia Foundation, Twitch – неодноразово притягувалися до відповідальності через так званий "заборонений контент".

російськими судами компаніям було призначено багатомільйонні штрафи.

Як ми вже писали, в тимчасово окупованому Криму створений росією ленінський районний суд півострова оштрафував жінку на 50 тисяч рублів за "дискредитацію російської армії" за допис у батьківському чаті. 30-річна жителька села Виноградне відправила у батьківський чат фото прапора України та підпис із нецензурною лайкою на адресу держави рф.