Google отримала штраф за відмову видаляти "заборонену в рф інформацію"

таганський суд москви вважає компанію Google "винною в адміністративному правопорушенні": за відмову видалити правдиві факти про війну росії проти Україні. Google LLC присудили адміністративний штраф у розмірі чотирьох мільйонів рублів.
Претензії роскомнагляду до Google пов'язані із відмовою компанії видаляти "заборонену в рф інформацію", зокрема, на YouTube.
Протягом останніх років найбільші інтернет-сервіси – Google, Telegram, Facebook, Twitter, TikTok, Wikimedia Foundation, Twitch – неодноразово притягувалися до відповідальності через так званий "заборонений контент".
російськими судами компаніям було призначено багатомільйонні штрафи.
Як ми вже писали, в тимчасово окупованому Криму створений росією ленінський районний суд півострова оштрафував жінку на 50 тисяч рублів за "дискредитацію російської армії" за допис у батьківському чаті. 30-річна жителька села Виноградне відправила у батьківський чат фото прапора України та підпис із нецензурною лайкою на адресу держави рф.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023