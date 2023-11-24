Українські аграрії закликають владу не впроваджувати додаткових правил та механізмів для експорту зернових

Українська зернова асоціація закликає депутатів та уряд не впроваджувати додаткових правил та механізмів для експорту зернових, оскільки це може призвести до повної зупинки експорту, а відповідно і надходження валютної виручки.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба асоціації.

"Ухвалення законопроєктів 10168-2 та 10169-2 без консультацій та залучення бізнес-асоціацій приведе до запровадження невиконуваних та незастосовних правил та, відповідно, паралічу на ринку зерна і повної зупинки експорту з України", - йдеться у тексті звернення.

Зазначається, що реалізація положень цих законопроєктів може привести до повної зупинки експорту зерна з України, тому що ці документи вносять суперечності в законодавство, зокрема в податкове.

В асоціації пояснюють, що запровадження нових правил, які зобов'язують експортерів реєструвати податкову накладну до моменту фізичного експорту зерна з території України, може призвести до того, що експортери не зможуть взагалі експортувати товар. Податковим законодавстом наразі передбачається, що реєстрація податкових накладних відбувається у двох випадках – фізичної поставки товару покупцю чи отримання оплати за товар (в нашому випадку йдеться про повну передоплату). Нові правила виключають фізичний експорт зерна, а імпортери швидше за все відмовлятимуть сплачувати повну предоплату.

Крім цього, законопроєкти пропонують перенести перевірки податкового кредиту на момент фізичної відправки зерна на експорт. В УЗА вважають, що це дозволить податковим органам проводити таку перевірку певний час чи навіть затягувати її. В такому випадку, експортер буде змушений платити за простій суден в порту – збитки складуть мінімум 1,5-2 дол. США на тонні та можуть сягнути 50 тис. дол. США і більше на добу.

Аграрії наголошують, що ці всі збитки при експорті ляжуть на звичайного українського фермера, оскільки ризики будуть закладені в ціну закупівлі зерна у нього. Також це створює додаткові корупційні ризики.

Крім цього, депутати хочуть встановити мінімальні ціни, за якими експортери можуть відправляти зерно на експорт. В УЗА вважають, що ця норма невиконувана, оскільки закладає механізм постійного зростання мінімальної ціни експорту, що призведе до того, що з часом вона перевищуватиме реальні ціни на світовому ринку.

В асоціації підкреслюють, що завжди виступали за прозорі правила гри на ринку зерна і підтримують зусилля уряду у боротьбі з тіньовим сектором, зокрема щодо повернення валютної виручки від експорту. В УЗА вважають, що наразі потрібно протестувати ефективність нещодавно запроваджених Кабміном нових правил експорту агропродукції, а не створювати перешкоди для критично важливого для держави експорту зерна з України.

Учасники ринку сподіваються, що ці нові правила експорту полегшать роботу експортерам, які працюють прозоро і повністю виконують вимоги законодавства щодо повернення валютної виручки від експорту до країни.