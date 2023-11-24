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Українські аграрії закликають владу не впроваджувати додаткових правил та механізмів для експорту зернових

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Українська зернова асоціація закликає депутатів та уряд не впроваджувати додаткових правил та механізмів для експорту зернових, оскільки це може призвести до повної зупинки експорту, а відповідно і надходження валютної виручки.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба асоціації.

"Ухвалення законопроєктів 10168-2 та 10169-2 без консультацій та залучення бізнес-асоціацій приведе до запровадження невиконуваних та незастосовних правил та, відповідно, паралічу на ринку зерна і повної зупинки експорту з України", - йдеться у тексті звернення.

Зазначається, що реалізація положень цих законопроєктів може привести до повної зупинки експорту зерна з України, тому що ці документи вносять суперечності в законодавство, зокрема в податкове.

В асоціації пояснюють, що запровадження нових правил, які зобов'язують експортерів реєструвати податкову накладну до моменту фізичного експорту зерна з території України, може призвести до того, що експортери не зможуть взагалі експортувати товар. Податковим законодавстом наразі передбачається, що реєстрація податкових накладних відбувається у двох випадках – фізичної поставки товару покупцю чи отримання оплати за товар (в нашому випадку йдеться про повну передоплату). Нові правила виключають фізичний експорт зерна, а імпортери швидше за все відмовлятимуть сплачувати повну предоплату.

Крім цього, законопроєкти пропонують перенести перевірки податкового кредиту на момент фізичної відправки зерна на експорт. В УЗА вважають, що це дозволить податковим органам проводити таку перевірку певний час чи навіть затягувати її. В такому випадку, експортер буде змушений платити за простій суден в порту – збитки складуть мінімум 1,5-2 дол. США на тонні та можуть сягнути 50 тис. дол. США і більше на добу.

Аграрії наголошують, що ці всі збитки при експорті ляжуть на звичайного українського фермера, оскільки ризики будуть закладені в ціну закупівлі зерна у нього. Також це створює додаткові корупційні ризики.

Крім цього, депутати хочуть встановити мінімальні ціни, за якими експортери можуть відправляти зерно на експорт. В УЗА вважають, що ця норма невиконувана, оскільки закладає механізм постійного зростання мінімальної ціни експорту, що призведе до того, що з часом вона перевищуватиме реальні ціни на світовому ринку.

В асоціації підкреслюють, що завжди виступали за прозорі правила гри на ринку зерна і підтримують зусилля уряду у боротьбі з тіньовим сектором, зокрема щодо повернення валютної виручки від експорту. В УЗА вважають, що наразі потрібно протестувати ефективність нещодавно запроваджених Кабміном нових правил експорту агропродукції, а не створювати перешкоди для критично важливого для держави експорту зерна з України.

Учасники ринку сподіваються, що ці нові правила експорту полегшать роботу експортерам, які працюють прозоро і повністю виконують вимоги законодавства щодо повернення валютної виручки від експорту до країни.

зерно, аграрії
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