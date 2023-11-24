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Експерт пояснив, чому в Україні спостерігається дефіцит автогазу

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В Україні спостерігається дефіцит автогазу. Причина – блокування польського кордону, через який автотранспортом надходило 30% імпорту або близько 25% ринку скрапленого газу. У половині областей зник газ у мережі "Приват", а там, де залишився - коштує 39,6 грн/л.

Про це повідомляє директор консалтингової компанії А-95 Сергій Куюн.

За словами Куюна, про завершення кризи на ринку автогазу в Україні говорити поки що зарано.

"Була в мене ілюзія, що пік кризи на ринку скрапленого газу ми вже пройшли. Але як свідчить свіжий моніторинг ситуації, говорити про це ще зарано", - зазначив експерт паливного ринку.

Як підкреслив Куюн, у половині областей зник газ у мережі "Привату", а там, де залишився - коштує 39,6 грн/л. Спостерігаються також перебої на заправках UPG, Socar, MOTTO, БРСМ та "Авантаж".

"Причина - блокування польського кордону, через який саме автотранспортом надходило 30% імпорту або біля 25% ринку скрапленого газу", - пояснює експерт.

З 22 по 23 листопада консолідована мережа АЗС групи "Приват" (ANP, Avias тощо), яка нараховує близько 950 АЗС, підвищила ціни на скраплений газ у середньому по країні на 3,7 грн/л, до 39,69 грн/л, пише enkorr.ua.

Зазначається, що найдорожчий газ на станціях мережі - за 39,93-39,96 грн/л — пропонується у Вінницькій, Волинській, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Київській, Львівській, Одеській, Рівненській, Хмельницькій і Чернівецькій областях.

У Миколаївській, Полтавській і Дніпропетровській областях ціна на продукт мережі "Приват" встановлена на рівні 35,48-35,94 грн/л.

Окрім цього, сьогодні на 0,5-1,5грн/л автогаз здорожчав на станціях Neftek, Shell, U.GO, Luxwen і Marshal.

У середньому по країні роздрібна ціна на автогаз 23 листопада, за даними Консалтингової групи "А-95", зросла на 40 коп./л, до 35,93 грн/л.

Трейдери зазначають, що ринок перебуває у процесі переходу з автомобільних постачань на залізничні, і для цього потрібен певний час.

"Шлях газу, який було завантажено десь у Польщі у вагон, до пістолета на українській заправці в рази довший, ніж якби той самий газ відвантажувався автомобілем. Злив на ГНС, наповнення машин, розвезення по заправках — це все не швидко", — пояснює представник роздрібної компанії із заходу України.

Зі слів керівника газового напрямку ГК "Надєжда" Станіслава Батраченка, перехід ринку на нові канали постачання призвів до суттєвого збільшення товару у дорозі.

"Ми бачимо, що обсяги імпорту немалі, але на сході ГНС порожні. Весь ресурс на колесах", - каже заступник директора полтавської компанії.

Він оцінює дефіцит газу на рівні 400-500 т на добу.

"Цей додатковий обсяг абсолютно посильний для залізничного імпорту. Є і недовантажені термінали у сусідніх країнах, і вільний парк. А головне - "Укрзалізниця" має великий потенціал для пришвидшення роботи", - вважає Батраченко.

автогаз, Куюн
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