Бензин и автогаз с начала года подорожали на 20-25%

Государственная служба статистики обнародовала данные о средних потребительских ценах на товары и услуги в Украине за январь-июль 2021 года. Цены на топливо существенно выросли.
По данным статистического ведомства, в июле по сравнению с декабрем 2020 года бензин А-92 подорожал на 22,5% до 29,2 гривен за литр, бензин А-95 на 20,9% до 30,2 грн, дизельное топливо — на 18,0% до 28,4 гривен.
При этом газ сжиженный для автомобилей подорожал на 25,3% до 15,9 гривен за литр.
Напомним, по данным Госстата, за 2020 год бензин А-95 подешевел на 11,1% до 25,0 гривен за литр, бензин А-92 на 11,7% до 23,8 грн, дизельное топливо — на 12,4% до 24,1 гривен. При этом газ сжиженный для автомобилей подорожал на 1,4% до 12,7 гривен за литр.
Отметим, правительство с 15 мая регулирует розничные цены на бензин и дизельное топливо. По данным на 3 августа с учетом максимальных наценок стоимость бензина на АЗС не может превышать 31,86 гривен за литр, дизельного топлива — 29,24 гривен за литр.
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