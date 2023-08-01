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Місяць із довоєнними податками: наскільки заправки підвищили ціни на бензин, дизель і газ

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Місяць із довоєнними податками: наскільки заправки підвищили ціни на бензин, дизель і газ

Із 30 червня по 31 липня бензин А-95 у роздробі подорожчав у середньому на 3,70 грн/л (до 48,61 грн/л), А-95+ – на 3,44 грн/л (до 47,81 грн/л), дизпаливо – на 4,40 грн/л (до 47,81 грн/л). Водночас ціна на автогаз зросла на 1,53 грн/л (до 23,46 грн/л).

Як пише delo.ua, про це повідомляє Enkorr із посиланням на дані Консалтингової групи "А-95".

Ціни на бензин і ДП

Бензини A-95 й А-95-преміум на заправках ОККО і WOG подорожчали на 3 і 2 грн/л – до 49,99 грн/л і 51,99 грн/л відповідно. Дизпаливо в цих мережах додало в ціні 5 грн/л – до 49,99 грн/л.

"Укрнафта" підвищила ціни на 5,91 грн/л: на бензин А-95 – до 46,90 грн/л, на А-95+ – до 48,90 грн/л, на ДП – до 45,90 грн/л.

У мережі UPG звичайна "пʼятірка" за місяць подорожчала на 5,10 грн/л – до 49,00 грн/л, тоді як А-95+ і дизпаливо додали 5 грн/л – до 51,90 та 46,90 грн/л відповідно.

На АЗС Avias цінники змінилися в бік збільшення на 2 грн/л. Бензин А-95 подорожчав до 48 грн/л, А-95+ – до 48,50 грн/л, ДП – до 48 грн/л.

Автогаз: ціна сьогодні

Як пише Enkorr, протягом 30 червня – 31 липня в мережі SOCAR автогаз подорожчав на 2,13 грн/л – до 24,62 грн/л. Своєю чергою "Авантаж 7" нині має цінник на рівні 21,95 грн/л (+1,8 грн/л).

На заправках KLO автогаз подорожчав на 1,5 грн/л – до 23,44 грн/л. Мережі ОККО і WOG збільшили ціни на 1,80 грн/л і 1,84 грн/л – до 24,49 грн/л і 24,46 грн/л відповідно.

Крім того, на 0,6-2,6 грн/л це пальне подорожчало в мережах "БРСМ-Нафта", Shell, Chipo, "Нефтек", BVS, "Олас" та інших.

Підвищення податків: чому зросли ціни на пальне

Із 1 липня в Україні припинила діяти норма, яка встановлювала пільгову ставку податку на додану вартість пального на рівні 7%. Таким чином ставка ПДВ на дизельне паливо, бензини та автогаз зросла до довоєнних 20%.

Як заявляла на початку липня міністерка економіки Юлія Свириденко, в уряді очікували, що до кінця місяця бензин на українських заправках подорожчає приблизно на 7-8 грн, а дизпаливо – на 5 грн за літр. При цьому вона сказала, що різкого зростання ціни на пальне не буде.

Загалом передбачалося, що після повернення довоєнних податків зростання цін на бензин становитиме до 11 грн, а на ДТ – до 8 грн за літр.

Поки що пальне не подорожчало настільки. Засновник групи компаній "Прайм" Дмитро Льоушкін пояснював, що системні оператори стримують ціни через великі запаси пального, які були накопичені до повернення довоєнного ПДВ.

Очікується, що в серпні ціни ставатимуть вищими у звʼязку із закінченням цих запасів та зростанням ціни на нафту.

бензин, автогаз, паливо, А-95
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