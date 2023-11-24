Норвегія може закрити КПП на кордоні з росією

Влада Норвегії не заперечує можливості закриття КПП на кордоні з росією, як це зробила Фінляндія. Про це 22 листопада заявив прем'єр-міністр королівства Йонас Гар Стере на конференції картелю LO Stats, – повідомляє телеканал TV2.
На запитання, чи доречно наслідувати фінський приклад і закрити кордон із росією, Стьоре відповів: "Якщо буде потрібно".
За словами глави уряду, Норвегія уважно стежить за ситуацією у Фінляндії та Естонії.
Нагадаємо, Фіняндія закрила прикордонні пункти Іматра, Куусамо, Нійрала, Нуйямаа, Салла, Ваалімаа і Вартіус на сухопутному кордоні між Фінляндією та росією, за винятком станції Раджа-Йосеп.
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