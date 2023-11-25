Естонія готується до закриття кордону з росією

На прикордонному пункті між Естонією та росією в естонській Нарві тривають приготування до можливого закриття кордону – на мосту встановили додаткові загородження.
Про це передає Укрінформ із посиланням на ERR.
Перші бетонні піраміди на мосту в Нарві з'явилися ще ввечері 16 листопада – після того, як на східний кордон Естонії прибули 19 громадян Сомалі та Сирії, які намагалися без законних підстав проникнути в країну.
Напередодні поліція та прикордонна охорона Іда-Вірумаа, до складу якої входить Нарва, сказала, що готується до можливого закриття прикордонного пункту.
"Ми уважно стежимо за тим, що відбувається на кордоні, тому що росія здійснює міграційний тиск щодо Естонії та Фінляндії, відправляючи до нашого кордону людей, які не мають права на в'їзд до Євросоюзу. З минулого тижня кілька великих груп намагалися потрапити до Естонії", – додали там.
Загородження також готуються у зв’язку з тим, що з 1 лютого закриється на реконструкцію російський пункт пропуску "Івангород" на кордоні з Естонією.
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