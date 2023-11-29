голова рпц кирило поскаржився на міграційні процеси в росії

Якщо міграційна політика росії не зміниться, то виникнуть загрози для усього "русского міра". Про це сказав глава російської православної церкви патріарх московський кирило (гундяєв) на так званому всесвітньому російському народному соборі у вівторок, 28 листопада.
"Масовий приплив іммігрантів, які не володіють російською мовою, не мають належних уявлень про російську історію і культуру, про наші традиції та звичаї, а отже, нездатних і часто не бажають інтегруватися в російське суспільство, змінює вигляд російських міст, призводить до деформації єдиного правового, культурного, мовного простору країни", – поскаржився очільник рпц.
Він зазначив, що "у найбільших містах виникають та активно розвиваються замкнуті етнічні анклави, які є розсадниками корупції, організованої етнічної злочинності та незаконної міграції".
патріарх припустив, що російській економіці буде важко обійтися без міграційних потоків, "але це зовсім не означає, що ці потоки не повинні регулюватися і обмежуватися".
На думку кирила, міграційні процеси в росії є "серйозним зовнішнім викликом культурної традиції країни".
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