Суд у москві заочно заарештував співачку Джамалу

Суд у москві заочно заарештував українську кримськотатарську співачку Джамалу (справжнє ім’я Сусана Джамаладінова). Її звинувачують у нібито поширенні фейків про дії російських військ на території України. Про це пише російське пропагандистське видання «риа новости».
«Щодо Джамаладінової заочно обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту. Кримінальну справу буде направлено до Басманного районного суду москви для розгляду по суті за відсутності обвинуваченої, яка перебуває в міжнародному розшуку», – йдеться у повідомленні.
Пропагандисти стверджують, що 4 квітня 2022 року Джамала опублікувала в соцмережі на своїй сторінці, доступній для перегляду необмеженому колу осіб, запис, який нібито містив свідомо неправдиву інформацію про дії російської армії під час проведення «спеціальної військової операції».
Раніше в росії Джамалу оголосили в розшук. Тоді співачку також звинувачували в нібито поширенні фейків про російську армію.
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