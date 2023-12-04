Остін: Якщо Ізраїль не докладе більше зусиль для захисту цивільного населення, то ризикує зазнати стратегічної поразки в Газі

Глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що Ізраїль ризикує зазнати "стратегічної поразки" в Газі, якщо не докладе більше зусиль для захисту цивільного населення.
Про це він сказав під час виступу на Форумі національної оборони імені Рейгана, повідомляє "Європейська правда".
Остін зазначив, що США засвоїли важкі уроки, коли воювали проти бойовиків ІДІЛ у густонаселених районах.
За його словами, міжнародна коаліція докладала всіх зусиль, щоб захистити цивільне населення і створити гуманітарні коридори, навіть під час найзапекліших боїв.
"Урок полягає в тому, що перемогти в умовах вуличних боїв можна лише захищаючи цивільне населення", – сказав очільник Пентагону.
"В такій боротьбі центром тяжіння є цивільне населення. І якщо ви штовхаєте його в обійми ворога, ви змінюєте тактичну перемогу на стратегічну поразку", – додав Остін.
Він розповів, що неодноразово давав зрозуміти ізраїльським лідерам, що захист палестинського цивільного населення в Газі є як моральним обов'язком, так і стратегічним завданням.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023