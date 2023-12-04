Годжес: Немає жодних сумнівів, що росія, як і минулої зими, атакуватиме енергомережу України

Українських військових очікує чергова важка зима. Попри це, вони не збираються знижувати темп.
Таку думку висловив екскомандувач армії США в Європі, генерал у відставці та очільник Кафедри стратегічних досліджень Першинга у Центрі аналізу європейської політики Бен Годжес, передає "Голос Америки".
За словами Годжеса, ЗСУ продовжать тиснути на росіян, на їхню логістику.
"У мене немає жодних сумнівів, що росія робитиме те саме, що і минулої зими - атакуватиме енергомережу, аби зробити життя цивільних жахливим. Мета - підірвати готовність українського народу до спротиву. Тому засоби протиповітряної оборони мають бути першими в списку постачання Україні", - вважає генерал.
Водночас він підкреслює, що не хотів би бути російським рядовим, який сидить в окопі.
"У них жахлива система логістики, їхнім лідерам начхати на них. Тож російські солдати жахливо страждатимуть взимку. Я думаю. що ми побачимо зниження ефективності деяких їхніх дронів", - зазначив він.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023