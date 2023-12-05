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Компанія Rheinmetall отримала замовлення на виробництво боєприпасів для України

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Німецький збройовий концерн Rheinmetall виграв великий контракт на виробництво артилерійських боєприпасів калібру 155 мм для України. Замовником виступила одна з країн Північноатлантичного альянсу (НАТО).

Про це йдеться в повідомленні на офіційному сайті компанії.

"Компанія Rheinmetall отримала великосерійне замовлення на постачання артилерійських боєприпасів для України. Технічному підприємству з Дюссельдорфа доручено поставити Києву артилерійські снаряди на суму близько 142 мільйонів євро", — повідомила пресслужба концерну.

Зазначається, що замовлення охоплює виготовлення снарядів, детонаторів, метальної та запалювальної речовин.

У Rheinmetall повідомили, що замовником виступила одна з країн НАТО. Що це за країна, пресслужба компанії не уточнила.

Очікується, що снаряди в рамках цього замовлення буде поставлено Україні у 2025 році.

При цьому у 2024 році має відбутися передача близько 40 тисяч снарядів за більш раннім замовленням.

Rheinmetall
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