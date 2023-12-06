13 депутатів від початку вторгнення виїхали з України за допомогою системи Шлях і досі не повернулися, - журналісти

Журналісти знайшли 13 депутатів місцевого рівня, які від початку повномасштабного вторгнення росії виїхали з України за допомогою системи Шлях і досі не повернулися. Про це пише видання NGL.media з посиланням на джерела в Державній прикордонній службі.

Депутати, які через Шлях виїхали з України після 24 лютого 2022 року:

Депутат Харківської обласної ради Віталій Абрамов. До системи Шлях нардепа вносила Харківська ОВА. Вперше це сталось 10 серпня 2022 року за поданням Благодійного фонду імені Саркіса Давтяна, а вдруге - 9 листопада 2022 року за поданням БФ Допомога українцям 2022. Останній дозвіл діяв до 31 січня 2023 року - саме у той день Абрамов і виїхав.

Депутат Новомосковської районної ради на Дніпропетровщині Максим Кривда покинув Україну ще у грудні 2022 року. Він виїхав на поїзді як волонтер за дозволом від Дніпропетровської ОВА, згідно з яким, мав би повернутись до 15 січня.

Депутат Харківської районної ради Станіслав Лебедєв виїхав з України у листопаді 2022 року, після чого зник. До системи Шлях його внесло Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

У вересні 2022 року виїхав священик і депутат Херсонської райради від Ігор Семеніхін. Виїхав він у перший же день дії дозволу, виданого Херсонською ОВА. Семеніхін мав би повернутись до 27 вересня.

У березні 2023 року виїхав депутат Соледарської міської ради Сергій Петров. В систему Шлях його внесла Волинська ОВА. Вже у вересні 2023 року Петров опублікував у соцмережах фото з донькою з Польщі. У Волинській ОВА заявили, що внести депутата у Шлях попросив благодійний фонд Віримо в Україну, тому дали такий дозвіл, але дозволили виїзд максимум на два тижні.

Депутат Добропільської міської ради на Донеччині Артем Сундучніков виїхав за кордон у березні 2023 року на підставі рішення Житомирської ОВА. Там кажуть, що видали дозвіл на прохання Свято-Михайлівського кафедрального собору у Житомирі.

Ще сім депутатів, яких згадують журналісти, "не просто виїхали за кордон, а й відмовились від депутатських повноважень".

Це депутат Чортківської міськради від партії Сила людей та ексочільник муніципальної варти Чорткова Назарій Пиптик, депутат Бориспільської міської ради на Київщині Сергій Пашин, депутат Покровської райради у Кривому Розі Юрій Красножон, депутат Бучанської районної ради на Київщині Святослав Куценко, депутат Золочівської райради на Львівщині Борис Довбета, депутат Дніпровської районної ради Віталій Дорохін, депутат Саксаганської районної ради Кривого Рогу Роман Резнік.

Журналісти вказують, що це не повний список місцевих депутатів, що залишили країну після повномасштабного вторгнення.