МВФ: У 2024 році Україна потребує 42 млрд дол. зовнішньої підтримки

Міжнародний валютний фонд підтвердив, що для забезпечення фінансової та зовнішньоекономічної стабільності Україна потребуватиме щонайменше 42 млрд дол. зовнішньої підтримки в 2024 році.

Про це повідомила в четвер на пресбрифінгу у Вашингтоні директор Департаменту з питань комунікацій МВФ Джулія Козак, передає власний кореспондент Укрінформу.

«У 2024 році, за оцінками МВФ, країні знадобиться близько 42 млрд дол. фінансування. І підтримка з боку міжнародної спільноти, в тому числі ЄС, Сполучених Штатів і G7, а також, звісно, міжнародних фінансових установ, буде необхідною для повернення країни на шлях фіскальної та зовнішньої стабільності», – зауважила представниця Фонду.

Водночас вона додала, що українська економіка продовжує демонструвати надзвичайну стійкість.

«Перспектива, звісно, вкрай невизначена, втім вона є стійкою», – підкреслила представниця МВФ.

Вона нагадала, що в останньому прогнозі для України Фонд покращив очікування щодо зростання ВВП до 4,5% за результатами 2023 року. Крім того, різко знизився рівень інфляції в країні, а валютний ринок стабілізувався, що дозволило Україні перейти до режиму керованого обмінного курсу.