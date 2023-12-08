У МОЗ назвали ефективний спосіб захиститися від ускладнень ГРВІ, грипу і коронавірусної хвороби

Загалом з початку епідемічного сезону 2023/2024 на грип та Covid-19 перехворіли понад мільйон українців.

Такі дані оприлюднив Центр громадського здоров’я МОЗ України.

Основною групою тяжкого перебігу Covid-19 та грипу є люди старше 60 років та пацієнти з ослабленим імунітетом. У цих груп ризику коронавірус викликає небезпечні ускладнення, які можуть бути навіть летальними.

Хвороби б’ють по життєво важливих органах. У когось після вірусних хвороб починається бронхіт чи пневмонія, у когось загострюються хронічні хвороби, наприклад, діабет. Найнебезпечніші ускладнення пов’язані з роботою серця і судин.

За останніми даними МОЗ, в Україні щотижня госпіталізують у середньому 4 200-4 300 пацієнтів. Згідно з інформацією обласних центрів контролю та профілактики хвороб, за 48-й тиждень епідсезону було перевищено епідемічний поріг в Тернопільській, Сумській, Житомирській і Чернівецькій областях. В Івано-Франківській та Полтавській областях інтенсивні показники захворюваності на ГРВІ відповідають середньому рівню.

В інших регіонах України зберігається низький неепідемічний рівень. Але кількість хворих на Covid-19 з початку епідсезону щотижня зростає. Серед випадків ГРВІ захворюваність на Covid-19 займає до 35%.

Медики вкотре наголошують, вакцинація – це простий, безпечний та ефективний спосіб захиститися від небезпечних ускладнень ГРВІ у старшому віці.

Експерти вважають, що ризик розвитку проблем із серцем, зокрема міокардиту, аритмії, тромбів як у ногах, так і в легенях, серцевих нападів, кровотеч, значно вищий у тих, хто не отримав базовий курс щеплення, порівняно з тими, хто вже вакцинувався.

Щоб зупинити поширення інфекції та запобігти новим випадкам грипу і коронавірусної хвороби, в Україні триває імунізація населення у рамках національної кампанії Шануйся, піклуйся, вакцинуйся, яку проводить проєкт USAID Розбудова стійкої системи громадського здоров‘я в тісній координації з МОЗ України та обласними центрами контролю і профілактики хвороб (ОЦКПХ).

ЦКПХ – ключова установа в областях, яка відповідає за транспортування і зберігання вакцин, забезпечуючи її наявність у пунктах щеплень. Такий підхід дозволяє гарантувати, що всі необхідні умови будуть дотримані під час транспортування вакцини. Окрім цього, ЦКПХ займаються просвітницькою роботою щодо здорового способу життя і запобігання факторам ризику.

Мета кампанії Шануйся, піклуйся, вакцинуйся, яка підтримує діяльність ЦКПХ – допомогти підвищити обізнаність населення щодо важливості вакцинації проти Covid-19 та грипу, щоб у поточному епідсезоні охопити якомога більше людей, особливо з груп ризику.

У своїй роботі фахівці центрів контролю і профілактики хвороб роз’яснюють переваги щеплення та надають друковані матеріали з інформацією щодо небезпеки захворювання, адрес та графіків вакцинації конкретних населених пунктів тощо.

Актуальний перелік пунктів щеплення з адресами і контактними телефонами також є на сайті Національного порталу з імунізації. Крім того, для проведення щеплень маломобільним пацієнтам та жителям віддалених населених пунктів в Україні діє програма, що передбачає використання спеціальних вакцинальних автобусів.

Більш детальну інформацію про можливості для вакцинації жителі області можуть отримати у свого сімейного лікаря, а за відсутності декларації – у терапевта.