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У Європі виклали угоду щодо закону про штучний інтелект, - ЗМІ

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Члени Європейського парламенту, представники країн-членів ЄС та Європейської комісії виклали угоду щодо закону про штучний інтелект, повідомляє TVN SA, пише УНН.

8 грудня Європейський Союз досягає згоди щодо правил використання штучного інтелекту. Відзначається, що під час дискусії представники трьох інституцій дійшли згоди в питаннях прогнозованого застосування, розпізнавання обличчя та використання ШІ правоохоронними органами.

Угода вимагає, щоб основні моделі, такі як ChatGPT і системи штучного інтелекту загального призначення, відповідали зобов'язанням прозорості перед виходом на ринок. До них належать: підготовка технічної документації, дотримання законодавства ЄС про авторське право та розповсюдження детального резюме змісту, яке використовується під час навчання.

Зазначається, що Уряди країн ЄС можуть використовувати біометричні спостереження в режимі реального часу лише в громадських місцях за жертвами певних злочинів, щоб запобігти реальним, поточним або передбачуваним загрозам, таким як терористичні атаки, і для пошуку людей, підозрюваних у вчинення найбільш серйозних злочинів.

штучний інтелект
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