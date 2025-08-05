Як юристам безпечно використовувати ШІ: Рекомендації від Мінцифри

Міністерство цифрової трансформації України спільно з Мін’юстом, Державною судовою адміністрацією, Асоціацією правників України та іншими партнерами підготувало перші рекомендації щодо відповідального використання штучного інтелекту в юридичній сфері.
Про це повідомляє Мінцифри.
Документ орієнтований на юристів, адвокатів, суддів, прокурорів, нотаріусів та інших фахівців, які працюють із законодавством.
Розробники зазначають, що ШІ-інструменти можуть значно спростити підготовку контрактів і позовів, допомогти у моніторингу змін у законодавстві та аналізі судової практики. Водночас вони попереджають про ризики — від витоку персональних даних і порушення професійної таємниці до помилок у тлумаченні права та так званих галюцинацій ШІ.
У рекомендаціях наведено:
Серед ключових порад — не вводити в ШІ-системи дані, за якими можна ідентифікувати особу; перевіряти відповіді ШІ та вимагати посилання на джерела; фіксувати використання ШІ в договорах із клієнтами; обирати захищені версії, що не зберігають історію запитів.
Документ підготовлений за підтримки проєкту UK DIGIT, який фінансується UK Dev і реалізується Фондом Євразія.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023