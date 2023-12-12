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Група "А-95": В Україні дешевшає автогаз

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В гуртовому секторі українського ринку спостерігається швидке зниження цін на скраплений газ. За тиждень з 4 по 11 грудня вартість LPG зменшилася на 9 800 грн/т, до 48 850 грн/т.

Про це свідчать дані моніторингу Консалтингової групи "А-95".

На аукціоні державних компаній, який відбувся 6 грудня, середня вартість газу знизилася на 11 655 грн/т, до 47 949 грн/т. Як повідомили учасники торгів, активності на аукціоні майже не було. В результаті із запропонованих 6 175 т газу реалізували лише 24%.

8 грудня "Укрнафта" провела ще один аукціон, на якому ціна на газ зменшилась ще майже на 5 700 грн/т. Таким чином було реалізовано лише 1,5 тис. тонн газу, а середня ціна на нього становила 41 690 грн/т.

На торгах Regal Petroleum 11 грудня ціни коливалися в діапазоні 39 450-42 650 грн/т.

Отже, вартість газу, виробленого в Україні, вже опустилася нижче за рівень імпортного ресурсу. Така ситуація може призвести до значних втрат гуртових компаній, які розмитнили газ у грудні або очікують отримання нових партій за цінами, узгодженими в листопаді.

Більшість трейдерів визнає, що вони не очікували такого стрімкого обвалу цін. Представник невеликої гуртової компанії зауважує, що всі розуміли, що ціна 60+ є надто високою, але ніхто не прогнозував її падіння на 30% протягом тижня.

Така швидкість падіння цін, очевидно, була викликана різким насиченням ринку імпортним ресурсом в умовах сезонного зниження продажів. Поставки імпортного газу у листопаді були обмежені, зокрема, через низькі темпи обробки вантажів "Укрзалізницею", які помітно зросли до початку грудня. Крім того, на ринок надійшло декілька партій морського газу. З іншого боку, підвищення цін на автогаз до рівня 36 грн/л разом із похолоданням значно скоротило обсяги роздрібної реалізації.

За словами аналітика Консалтингової групи "А-95" Артема Куюна, український ринок може повернутися до свого звичного профіцитного стану протягом одного-двох тижнів. Він пояснює це тим, що у дорозі знаходиться ще достатньо законтрактованого у період ажіотажу ресурсу, який вже неможливо скасувати чи переадресувати. Таким чином, ймовірно, що якийсь час вартість імпортного газу буде нижчою за ціну в гурті.

Ціни на автогаз на українських АЗС

Тим часом ціни на українських АЗС продовжують знижуватися. За вихідні, з 8 по 11 грудня, середня роздрібна ціна на автогаз зменшилася на 0,32 грн - до 34,94 грн/л.

Найбільше падіння вартості автогазу розміром у 1,70 грн/л упродовж вихідних відбулося у мережі VostokGaz. Там вартість автогазу встановили на рівні 34,29 грн/л. Найменше падіння ціни спостерігалося у мережі WOG – вартість знизилася на 0,03 грн/л до 35,53 грн/л.

Найдешевшим автогаз виявився у мережі Avantage7 – 32,45 грн/л.

автогаз, А-95
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