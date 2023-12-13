Представник ЄС: Євроінтеграційні процеси Кишинева та Тирасполя можуть відбуватися паралельно

У Європейському союзі сподіваються, що Молдова зможе вступити до блоку у своїх міжнародно визнаних кордонах, тобто, включаючи тимчасово не підконтрольний уряду Придністровський регіон.

Про це заявив глава Делегації Євросоюзу Яніс Мажейкс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на News Maker.

Представник ЄС зазначив, що євроінтеграційні процеси Кишинева та Тирасполя можуть відбуватися паралельно.

Щодо можливості спочатку Молдови долучитися до Євросоюзу, то така опція можлива, зауважив Мажейкс в ефірі передачі NordNews LIVE.

"Коротко відповім: так, ви можете, але ми сподіваємося, що ви цього не зробите. Ми сподіваємося, що ці процеси відбуватимуться паралельно. Поки Молдова вестиме переговори про вступ з ЄС, водночас працюватиме над реінтеграцією країни", - сказав він.

Керівник Делегації ЄС пояснив, що Брюссель працює з Молдовою в її міжнародно визнаних кордонах, а отже, і з придністровським регіоном у її складі.

"Але ми не хочемо, щоб країна стала заручником вирішення доволі складної проблеми. Тому ми не виключаємо, що цей процес пройде у кілька етапів", - розповів чиновник.

Також Мажейкс уточнив, що ЄС у своїх переговорах із Кишиневом аналізуватиме цей аспект.