Гетманцев назвав суму «податка на Googlе» у ІІІ кварталі

Особами-нерезидентами платниками податку, які здійснюють постачання електронних послуг, за ІІІ квартал задекларовано 2,092 млрд грн. Про це повідомив голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
"Закінчилась кампанія декларування нерезидентами, які здійснюють постачання електронних послуг за ІІІ квартал 2023 року. Подано 96 декларації та задекларовано 26,6 млн євро та 29,9 млн дол. США або 2,092 млрд гривень", - зазначив Гетманцев.
За його словами, для порівняння, у ІІ кварталі 2023 року задекларовано до сплати - 25,7 ЄВРО та 27,7 млн дол США або 2,054 млрд. грн. Найбільші суми до бюджету України сплатили Google, Apple, Sony, Ebay, Amazon, Meta Platforms та Netflix.
Нагадаємо, станом на початок жовтня 2023 року, міжнародні компанії перерахували до держбюджету 10,2 млрд грн "податку на Google".
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023