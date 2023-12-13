Гетманцев назвав суму «податка на Googlе» у ІІІ кварталі

Особами-нерезидентами платниками податку, які здійснюють постачання електронних послуг, за ІІІ квартал задекларовано 2,092 млрд грн. Про це повідомив голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"Закінчилась кампанія декларування нерезидентами, які здійснюють постачання електронних послуг за ІІІ квартал 2023 року. Подано 96 декларації та задекларовано 26,6 млн євро та 29,9 млн дол. США або 2,092 млрд гривень", - зазначив Гетманцев.

За його словами, для порівняння, у ІІ кварталі 2023 року задекларовано до сплати - 25,7 ЄВРО та 27,7 млн дол США або 2,054 млрд. грн. Найбільші суми до бюджету України сплатили Google, Apple, Sony, Ebay, Amazon, Meta Platforms та Netflix.

Нагадаємо, станом на початок жовтня 2023 року, міжнародні компанії перерахували до держбюджету 10,2 млрд грн "податку на Google".