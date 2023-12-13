Швейцарська GCS передає Україні 60 машин для розмінування

До середини 2024 року в Україну надійдуть 60 машин для розмінування від швейцарської компанії Global Clearance Solutions (GCS).
Про це компанія повідомила на своїй сторінці у Facebook.
«До середини 2024 року ми поставимо в Україну шістдесят платформ для розмінування, які допоможуть створити безпечне середовище, сприятимуть полегшенню життя цивільного населення та рятуватимуть життя», - йдеться у повідомленні GCS.
Разом з тим, у листопаді в Україні відкрився центр обслуговування безпілотних машин для розмінування Global Clearance Solutions. Його завданням є консультування українських спеціалістів і допомога з обслуговуванням і ремонтом розмінувальних машин GCS-200, перші з яких вже працюють в Україні й використовуються, зокрема, Державною службою з надзвичайних ситуацій та агрохолдингом "Нібулон".
Замовлення на машини розмінування фінансує Міністерство економічного співробітництва та розвитку Німеччини та Німецький державний банк розвитку (KFW DEG).
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