Швейцарська GCS передає Україні 60 машин для розмінування

До середини 2024 року в Україну надійдуть 60 машин для розмінування від швейцарської компанії Global Clearance Solutions (GCS).

Про це компанія повідомила на своїй сторінці у Facebook.

«До середини 2024 року ми поставимо в Україну шістдесят платформ для розмінування, які допоможуть створити безпечне середовище, сприятимуть полегшенню життя цивільного населення та рятуватимуть життя», - йдеться у повідомленні GCS.

Разом з тим, у листопаді в Україні відкрився центр обслуговування безпілотних машин для розмінування Global Clearance Solutions. Його завданням є консультування українських спеціалістів і допомога з обслуговуванням і ремонтом розмінувальних машин GCS-200, перші з яких вже працюють в Україні й використовуються, зокрема, Державною службою з надзвичайних ситуацій та агрохолдингом "Нібулон".

Замовлення на машини розмінування фінансує Міністерство економічного співробітництва та розвитку Німеччини та Німецький державний банк розвитку (KFW DEG).