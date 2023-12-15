Болгарія виділяє Україні 3,6 млрд євро допомоги

Народні збори Болгарії ратифікували угоду з Європейською комісією про надання Україні мікрофінансової допомоги у розмірі 3,6 млрд євро, що є другим етапом запланованої допомоги.

Про це повідомляє Novitine, передає Укрінформ.

За ратифікацію проголосували 116 депутатів, 48 - проти, 6 - утрималися.

Угода також передбачає надання Болгарією гарантій на суму 16 654 646 євро.

Лідера партії "Вазраждане" Костадін Костадінов розкритикував виділення коштів Україні, висловивши занепокоєння щодо внутрішніх пріоритетів.

Допомога має на меті посилити підтримку України на тлі поточних викликів.