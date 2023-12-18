Пісторіус пропонує відновити обов'язковий військовий призов у Німеччині

Керівник Міністерства оборони Німеччини Борис Пісторіус закликав відновити обов'язковий військовий призов у країні.

Про це повідомляє видання Bild.

Обов'язкову військову службу в Німеччині було скасовано ще у 2011 році, що призводить до гострої нестачі кадрів для бундесверу.

У зв'язку з цим Пісторіус запропонував ввести в країні систему призову за зразком Швеції. Там з 2017 року військовозобов'язаними вважаються всі юнаки та дівчата.

«Вони поголовно проходять обстеження військової комісії на готовність до служби, але призивають лише невелику частину з них», - йдеться у повідомленні.

При цьому, німецькі військові експерти вітають цю ініціативу, вважаючи, що тільки це дасть змогу залучити до Збройних сил Німеччини більше людей і подолати кадрову кризу.

Як відомо, наразі у Німеччині служба в армії повністю добровільна. Крім того, жінки у ФРН завжди були звільнені від військової повинності ще за Основним законом 1949 року.