Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Інтереси

RSS

ГУР МО щодо прослуховування Залужного: В такий спосіб ворог намагається отримати інформацію про плани ЗСУ

122

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов, коментуючи виявлення пристрою для прослуховування в одному з потенційних місць дислокації головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, заявив, що в такий спосіб ворог намагається у різноманітний спосіб отримати інформацію про плани українських сил.

"Це резонансна подія, і контррозвідувальні органи, Служба безпеки України, насамперед мають розібратися, встановити істину в цій ситуації. Триває війна, і ворог намагається у різноманітний спосіб отримати інформацію, вивчити наші плани, оскільки такі інструменти завжди дешевші й часто економлять велику кількість ресурсів, зокрема й на полі бою", - сказав Юсов в ефірі телемарафону.

Він додав, що всьому українському суспільству потрібно бути "пильним і уважним".

"Очікуємо результатів розслідування", - сказав Юсов.

Раніше головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що місце його дислокації, в якому раніше було знайдено технічний пристрій для отримання інформації, він давно не використовував.

Нагадаємо, Служба безпеки України відкрила в неділю кримінальне провадження за фактом виявлення технічного пристрою в одному з потенційних місць дислокації Залужного. За попередніми даними, виявлений пристрій перебував у неробочому стані. Будь-яких засобів накопичення інформації або засобів віддаленого передання аудіозаписів не виявлено. Пристрій буде передано на експертизу.

Юсов, Залужний
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Вторник, 19 декабря 2023
Понедельник, 18 декабря 2023
Воскресенье, 17 декабря 2023
Суббота, 16 декабря 2023
Пятница, 15 декабря 2023
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023