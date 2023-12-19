В Україні рекордно знизилася кількість вакансій в IT-сфері

В Україні рекордно знизилася кількість вакансій у сфері IT. Про це стало відомо з дослідження DOU.
За даними jobs.dou.ua, кількість вакансій цього року зменшилася на 31%, опустившися до позначки у 49 тисяч. Це є рекордно низьким показником за останні п'ять років.
Зазначається застій у технічних вакансіях зі зменшенням на 34%. Категорії, такі як QA, Front-end, Java, Android, iOS, .NET, Data Science та інші, стикаються з більш ніж половинним скороченням вакансій.
Навпаки, кількість нетехнічних вакансій зросла на 15%, і це стало головним трендом. Зафіксовано значуще збільшення вакансій у маркетингу (+28%), продажах (+37%), фінансах, копірайтингу та юриспруденції.
Найактивніші компанії цього року — Genesis з 853 вакансіями, за нею N-iX та SKELAR по 500 вакансій кожна. Цього року відзначається вирівнювання кількості фахівців у продуктових та аутсорсингових компаніях — по 40%.
Зменшення вакансій призвело до рекордної конкуренції із середньою кількістю 37 відгуків на одну вакансію. Опитування показало, що звільнення стали більш поширеними (25% восени та 16% взимку). 42% фахівців висловлюють стурбованість можливістю втратити роботу.
Незважаючи на труднощі, більшість шукачів роботи її знаходять, хоч і трошки довше (практично половина витрачає два місяці чи більше). У першому півріччі 2023 року медіанні зарплати сеньйорів зменшилися на $100, а загалом зафіксована тенденція до зменшення зарплат найвище оплачуваних фахівців.
56% айтівців, які знайшли роботу, отримали вищу зарплату.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023