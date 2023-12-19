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В Україні рекордно знизилася кількість вакансій в IT-сфері

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В Україні рекордно знизилася кількість вакансій у сфері IT. Про це стало відомо з дослідження DOU.

За даними jobs.dou.ua, кількість вакансій цього року зменшилася на 31%, опустившися до позначки у 49 тисяч. Це є рекордно низьким показником за останні п'ять років.

Зазначається застій у технічних вакансіях зі зменшенням на 34%. Категорії, такі як QA, Front-end, Java, Android, iOS, .NET, Data Science та інші, стикаються з більш ніж половинним скороченням вакансій.

Навпаки, кількість нетехнічних вакансій зросла на 15%, і це стало головним трендом. Зафіксовано значуще збільшення вакансій у маркетингу (+28%), продажах (+37%), фінансах, копірайтингу та юриспруденції.

Найактивніші компанії цього року — Genesis з 853 вакансіями, за нею N-iX та SKELAR по 500 вакансій кожна. Цього року відзначається вирівнювання кількості фахівців у продуктових та аутсорсингових компаніях — по 40%.

Зменшення вакансій призвело до рекордної конкуренції із середньою кількістю 37 відгуків на одну вакансію. Опитування показало, що звільнення стали більш поширеними (25% восени та 16% взимку). 42% фахівців висловлюють стурбованість можливістю втратити роботу.

Незважаючи на труднощі, більшість шукачів роботи її знаходять, хоч і трошки довше (практично половина витрачає два місяці чи більше). У першому півріччі 2023 року медіанні зарплати сеньйорів зменшилися на $100, а загалом зафіксована тенденція до зменшення зарплат найвище оплачуваних фахівців.

56% айтівців, які знайшли роботу, отримали вищу зарплату.

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