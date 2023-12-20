Фермери Молдови вимагають обмежити агроімпорт з України

Фермери в Молдові вимагають, щоб уряд негайно впровадив "стабільний та стійкий" механізм обмеження імпорту зернових та олійних культур з України.

Про це йдеться у заяві асоціації "Сила фермерів" (Forța Fermierilor), повідомляє видання Newsmaker.

Представники асоціації зауважили, що 4 жовтня 2023 року влада країни ввела ліцензування імпорту зернових та олійних культур на період дії надзвичайного стану, проте з 1 січня 2024 року цей режим планують скасувати. Через це фермери висунули вимогу, щоб влада негайно впровадила стабільний та надійний механізм обмеження імпорту зернових та олійних культур з України, аналогічний тому, який застосовують у Румунії та Болгарії.

"Ми знаємо, що компанія Trans Oil має намір імпортувати з України близько 300 тис. тонн соняшнику. Це знову торкнеться інтересів місцевих фермерів. Звертаємо увагу, що відсутність обмежень на імпорт не лише розбалансує внутрішній ринок, а й поставить під загрозу експорт пшениці, кукурудзи та соняшнику до Румунії, яка неодноразово попереджала нашу країну про небезпеку реекспорту зернових та олійних культур із України. А блокування експорту до Румунії стало б остаточною катастрофою для молдавських фермерів", - йдеться у заяві асоціації "Сила фермерів".

В уряді Молдови поки ніяк не відреагували на вимогу фермерів.