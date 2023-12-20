Ташева: В тимчасово окупованому Криму насильницької мобілізації зазнали 44 500 жителів півострова

З початку повномасштабної війни в Україні в тимчасово окупованому Криму насильницької мобілізації зазнали 44 500 жителів півострова. Майже 500 із них, хто відмовився брати участь у кровопролитній війні проти власних громадян, зазнають кримінального переслідування за “ухилення від служби”.

Про це розповіла представниця президента України в Автономній республіці Крим Таміла Ташева на пресконференції, присвяченій результатам діяльності відомства за 2022-2023 роки.

«497 випадків кримінальних проваджень проти людей, нібито ухилянтів серед кримчан. Власне, 185 із цієї загальної кількості, тобто 37%, притягнули до відповідальності… Тобто люди намагаються уникнути незаконного призову і відповідно за це потім вони притягуються до відповідальності», — зазначила вона.

Нагадаємо, з моменту повномасштабного вторгнення рф в Україну Управління Верховного комісара ООН з прав людини зафіксувало на тимчасово окупованих територіях 142 випадки страт цивільних осіб без суду та слідства.