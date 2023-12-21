У ДСНС нагадали українцям про заборону використання салютів та петард

В Україні на законодавчому рівні під час воєнного стану заборонено використовувати феєрверки, салюти та петарди.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Рятувальники нагадали, що в Україні діє заборона на використання феєрверків (піротехнічних виробів, призначених для використання під час розважальних заходів) класів F2, F3, F4.

Крім цього, також заборонено:

продаж та/або передача феєрверків класів F2, F3, F4.

передача або продаж феєрверків класу F1, особам, які не досягли 16-річного віку.

За незаконний продаж та використання феєрверків передбачена відповідальність. Так, за порушення статей КУпАП передбачено штрафи з можливістю конфіскації піротехніки, а ККУ – від штрафу до позбавлення волі.