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У ДСНС нагадали українцям про заборону використання салютів та петард

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В Україні на законодавчому рівні під час воєнного стану заборонено використовувати феєрверки, салюти та петарди.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Рятувальники нагадали, що в Україні діє заборона на використання феєрверків (піротехнічних виробів, призначених для використання під час розважальних заходів) класів F2, F3, F4.

Крім цього, також заборонено:

  • продаж та/або передача феєрверків класів F2, F3, F4.
  • передача або продаж феєрверків класу F1, особам, які не досягли 16-річного віку.

За незаконний продаж та використання феєрверків передбачена відповідальність. Так, за порушення статей КУпАП передбачено штрафи з можливістю конфіскації піротехніки, а ККУ – від штрафу до позбавлення волі.

ДСНС
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