Урсула фон дер Ляйєн: Україна отримала останній цього року транш у розмірі 1,5 млрд євро

Єврокомісія сьогодні перерахувала Україні останній транш у розмірі 1,5 млрд євро з пакету макрофінансової допомоги. Загалом наша країна отримала у 2023 році 18 млрд євро у вигляді довгострокових пільгових кредитів.

Про це повідомила голова ЄК Урсула фон дер Ляйєн у Twitter у четвер, 21 грудня.

Вона наголосила на необхідності досягти угоди, щоб і надалі надавати Україні підтримку, необхідну їй для відновлення та реформ.

«Ми стоїмо на боці нашого сусіда, друга та майбутнього члена», - додала вона.