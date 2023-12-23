Лондон закликають передати Україні автівки, які не відповідають екологічним вимогам

Міністр із питань вирівнювання можливостей, ЖКГ та громад Великої Британії Майкл Гоув у відкритому листі закликав мера Лондона Садіка Хана передати Україні автівки, які не відповідають екологічним вимогам та підлягають утилізації.
Як передає Укрінформ, відповідний лист під заголовком "Автомобілі для України" опубліковано на сайті британського уряду.
"Оскільки війна в Україні триває вже другий рік, я прагну використати всі важелі, які є в нашому розпорядженні, щоб запропонувати стійку та значущу підтримку її мужньому народу. Тому я був надзвичайно розчарований і здивований, коли дізнався, що Адміністрація Великого Лондона не пропонує підтримати Україну шляхом надання транспортних засобів, які в іншому випадку були б відправлені на брухт за схемою утилізації ULEZ", - йдеться у посланні.
Міністр указав, що схема утилізації ULEZ була розроблена на основі екологічних покращень якості повітря завдяки усуненню невідповідних транспортних засобів з вулиць. "I я впевнений, ви погодитеся, що прибрати ці транспортні засоби з доріг Лондона (а отже, й досягнути тих самих екологічних переваг), підтримуючи зусилля України, - краще, ніж ніж просто утилізувати їх", - написав Гоув.
Він закликав мера з розумінням поставитися до цього аргументу та запевнив, що цілковито сприятиме, аби автомобілі з Лондона, які підлягають списанню, допомогли українцям.
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