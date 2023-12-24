Інвестиції у генеративний ШІ досягнуть $151,1 млрд у 2027 році

Інвестиції глобальних компаній у рішення на основі генеративного штучного інтелекту, що створює контент, досягнуть $151,1 млрд у 2027 році, прогнозує дослідницька організація International Data Corporation (IDC).

У 2023 році витрати в цій сфері становитимуть $19,4 млрд, а наступного року зростуть більш ніж удвічі.

Попередній прогноз компанії, представлений у жовтні, передбачав інвестиції в $16 млрд цього року і $141 млрд у 2027 році.

За оновленим прогнозом, у найближчі п'ять років витрати зростатимуть середньорічними темпами у 86,1%.

"Незважаючи на проблеми в IT-сфері 2023 року, компанії прискорили розробки у сфері генеративного ШІ для стимулювання трансформації свого бізнесу, - зазначив віцепрезидент IDC Рік Вілларс. - У 2024 році повсюдний перехід до ШІ вступить у критичну фазу розвитку, оскільки підприємства здійснюватимуть нові великі інвестиції з метою радикального скорочення часу і витрат, пов'язаних із продуктивністю клієнтів і співробітників. З цього моменту акцент буде зміщений на інвестиції, які збільшують виручку".

Експерти IDC очікують, що у 2027 році витрати на генеративний ШІ становитимуть 29% від усіх вкладень у сферу ШІ загалом проти 10,8% у 2023 році.