Ставрідіс закликав Захід негайно надати Україні всю необхідну військову підтримку

Колишній командувач об’єднаних збройних сил НАТО в Європі, адмірал у відставці Джеймс Ставрідіс в етері недільного радіошоу Cats Roundtable закликав Захід негайно надати Україні всю необхідну військову підтримку. Про це у неділю, 24 грудня, пише Голос Америки.

"Це дуже небезпечна ситуація, і реальні дії фактично не в Києві. Справжні дії відбуваються у Вашингтоні... Ми повинні надати військову підтримку Україні. Їхня справа справедлива", - заявив Ставрідіс.

Він вказав, що російська армія вже зазнала значних втрат "при цьому жоден солдат США не був убитий або навіть підданий ризику". Ставрідіс підкреслив, що на це було витрачено всього 5% річного оборонного бюджету США.

"Ми можемо собі це дозволити, і ми повинні. Я стурбований війною в Україні лише в тому випадку, якщо США та наші європейські союзники не виконають взяті нами зобов’язання щодо підтримки України", - сказав адмірал.