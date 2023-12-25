Маркарова: У США підтримка України зберігається

У Конгресі є достатньо сильна підтримка обох партій для того, щоб Україна отримала фінансову допомогу на 2024 рік.

Про це в інтерв’ю на телеканалі MSNBC заявила пані посол України в США Оксана Маркарова.

Вона сподівається, що законодавці досягнуть угоди у січні наступного року.

Маркарова зауважила, що під час розмов з представниками обох партій у Конгресі США вона відчуває, що підтримка України зберігається. Зокрема, наголосила вона, законодавці усвідомлюють, що це важливо не лише для України чи Європи, проте й для національних інтересів США.

«Тепер я просто дуже сподіваюся, що цей пакет, який включає не лише нас та Ізраїль, а й внутрішні проблеми (США, – Ред.), що там буде рішення, ухвалене для обох сторін, і що це не буде стримувати підтримку України, і знову, давайте всі молитися і сподіваюся, що це буде вже на початку січня», – говорить Маркарова.

Крім того, в інтерв’ю Маркарова також наголосила на вдячності України за постійну допомогу з боку США і зазначила, що наша держава показала здатність перемогти у цій війні. На її думку, демократичні країни повинні залишатися єдиними проти союзних сил росії, ХАМАСу, Північної Кореї та Ірану.

«Ми показали, що українці можуть перемогти разом з усіма нашими друзями та союзниками, особливо з США… Ми звільнили понад 50% того, що забрала росія з самого початку. Ми показали, наскільки ми можемо бути ефективними, щоб протистояти цьому та захищати не лише народ України, а й ідеали демократії та свободи. Тож поки росія, Іран, Північна Корея, ХАМАС та інші допомагають один одному та об’єднуються, (ми, – Ред.) також повинні об’єднатися», – сказала вона.