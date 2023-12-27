Мінюст: За використання платних камер у СІЗО було сплачено 21 млн грн

Упродовж двох років функціонування пілотного проєкту "Платні камери в СІЗО" за користування послугою сплачено 21 млн грн.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства юстиції України.
У відомстві нагадують, що у грудні 2022 року Уряд України схвалив Стратегію реформування пенітенціарної системи до 2026 року і детальний план заходів до неї.
Як повідомляють у Мін’юсті, за два роки функціонування пілотного проєкту "Платні камери в СІЗО" надійшло 21 млн грн, за рахунок яких здійснювався ремонт безкоштовних камер.
Крім того, середня заробітна плата засуджених зросла на 16 % порівняно із 2022 роком.
Також запущено пілотний проект "Дільниця соціальної реабілітації – на шляху додому (СКАНДІ)", що спрямований на зміну підходів до організації виконання та відбування покарання.
"Реалізація пілотного проекту створить найбільш оптимальні умови для соціальної взаємодії у дільниці соціальної реабілітації на засадах динамічної безпеки, запроваджує сучасні форми і методи проведення ресоціалізаційної роботи, створює умови відбування покарання, максимально наближені до домашніх", - наголошують у відомстві.
Там констатують, що засуджені та ув’язнені утримуватимуться в належних умовах, що відповідають національним та міжнародним стандартам.
"Це дозволить зменшити кількість рішень Європейського суду з прав людини щодо порушення прав засуджених та осіб, узятих під варту, в Україні, а також суму компенсацій з Державного бюджету у зв’язку з такими рішеннями", - підкреслюють у Мін’юсті.
Там додають, що покращено правопорядок в установах виконання покарань та удосконалено методи та інструменти виправлення і ресоціалізації засуджених.
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