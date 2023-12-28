У Польщі говорять про розблокування кордону з Україною

Уряд Польщі наближається до можливості припинити блокади далекобійниками кількох прикордонних переходів з Україною.
Як пише "Європейська правда", про це на прес-конференції заявив польський прем'єр-міністр Дональд Туск, повідомляє Reuters.
"Ми близькі до переконання, що наші дії можуть принести результати, як на переговорах у Києві, так і в Брюсселі (щодо припинення блокади українського кордону)", – сказав він.
У неділю польські фермери призупинили акцію протесту на одному з прикордонних пунктів, водночас далекобійники продовжують блокувати три інші.
"Я не думаю, що ми досягнемо максимуму, якого хочуть далекобійники, але здається, що те, що може бути досягнуто, дозволить нам зняти емоції та зняти блокаду на кордоні", – наголосив Туск.
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