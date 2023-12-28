Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Політика

RSS

PMLP: З Латвії видворяють понад 1200 росіян

180

Щонайменше 1213 громадян росії, які не виконали вимоги поправок до закону про імміграцію і подали документи на отримання дозволу на проживання в Латвії, будуть видворені з цієї країни.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LETA, повідомило латвійське Управління у справах громадянства і міграції (PMLP).

Відомство пояснило, що ці 1213 росіян не подали документів на отримання дозволу на проживання в Латвії до 30 листопада – терміну, встановленого зміненим законом, і немає інформації про те, що вони вже виїхали з Латвії.

Остаточна кількість росіян, яких видворять із Латвії через недотримання закону, ще не визначена, оскільки 3 січня 2024 року закінчується термін дії посвідок на постійне проживання громадян Росії, які підпадають під дію поправок до закону про імміграцію і не подали заяви на отримання статусу постійного резидента ЄС до 31 грудня.

Останній термін поширюється лише на тих, хто до 30 листопада пересклав іспит на знання державної мови, підкреслюють у PMLP.

До внесення змін до закону громадяни РФ у Латвії отримували посвідку на постійне проживання в за спрощеною процедурою, без складання мовного іспиту. Але з вересня 2022 року вони повинні були скласти обов'язковий іспит на знання державної мови на розмовному рівні.

Спершу іспит треба було скласти до 2 вересня 2023-го, але парламент Латвії дозволив перескласти його до 30 листопада зі збереженням посвідки на проживання й продовження терміну подання документів до кінця року.

Латвія
Версия для печати
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Четверг, 28 декабря 2023
Среда, 27 декабря 2023
Вторник, 26 декабря 2023
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023