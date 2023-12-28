PMLP: З Латвії видворяють понад 1200 росіян

Щонайменше 1213 громадян росії, які не виконали вимоги поправок до закону про імміграцію і подали документи на отримання дозволу на проживання в Латвії, будуть видворені з цієї країни.
Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LETA, повідомило латвійське Управління у справах громадянства і міграції (PMLP).
Відомство пояснило, що ці 1213 росіян не подали документів на отримання дозволу на проживання в Латвії до 30 листопада – терміну, встановленого зміненим законом, і немає інформації про те, що вони вже виїхали з Латвії.
Остаточна кількість росіян, яких видворять із Латвії через недотримання закону, ще не визначена, оскільки 3 січня 2024 року закінчується термін дії посвідок на постійне проживання громадян Росії, які підпадають під дію поправок до закону про імміграцію і не подали заяви на отримання статусу постійного резидента ЄС до 31 грудня.
Останній термін поширюється лише на тих, хто до 30 листопада пересклав іспит на знання державної мови, підкреслюють у PMLP.
До внесення змін до закону громадяни РФ у Латвії отримували посвідку на постійне проживання в за спрощеною процедурою, без складання мовного іспиту. Але з вересня 2022 року вони повинні були скласти обов'язковий іспит на знання державної мови на розмовному рівні.
Спершу іспит треба було скласти до 2 вересня 2023-го, але парламент Латвії дозволив перескласти його до 30 листопада зі збереженням посвідки на проживання й продовження терміну подання документів до кінця року.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023